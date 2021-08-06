因全球最大的金屬消費國中國，受Delta變異病毒感染人數增加，引發對金屬需求的擔憂，此前銅價連續4天下跌，但受美國市場的樂觀看漲情緒下，周四銅價止跌上揚。

分析師表示，有不同的力道朝著相反方向拉扯，投資者雖擔心中國的經濟增長放緩，但長期看漲的情況並沒有太大改變，美國股市和油價反彈，失業人數下降，美國貿易逆差擴大，這都是對經濟動能積極樂觀的跡象。銅價從5月創下的10747.5美元的記錄高點回落，但今年迄今仍上漲了20%以上。

終場周四(8/5)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌5美元，報每公噸34,625美元；期鎳上漲229美元，報每公噸19,472美元；期鋅上漲55美元，報每公噸3,028.5美元；期鋁上漲21.5美元，報每公噸2,588美元；期銅上漲25.5美元，報每公噸9,491.5美元；期鉛下跌18美元，報每公噸2,362美元。(商品行情網)