東森(2614)上半年每股賺0.56元，年增115%，今日股價跳空開高，多頭氣勢如虹，漲幅在8%左右。東森國際今年在各轉投資事業投資效益陸續發酵，預計今年獲利將再創另一波高峰。

東森國際第2季單季合併營收達13.43億元，季成長8%、年成長27%；歸屬母公司稅後淨利為2.55億元，季成長356%、年成長1,509%；每股盈餘(EPS)為0.46元，季成長360%及年成長1433%。上半年度合併營收及歸屬母公司稅後淨利分別為25.87億元及3.11億元，分別年成長22%及115%，每股盈餘0.56元。

東森國際第2季合併主要成長動能是來自貿易事業等部門營收成長帶動，貿易事業部截至第二季止，累計營收達10.3億元，年增17%，主要是受惠東森寵物雲門店數增加，單店經營效益提升，帶動營收大幅成長。

在倉儲事業部方面，今年上半年度受穀倉營運量下滑短期市場影響，營收6.09億元、營業毛利3.26億元，較去年同期小幅衰退，受惠今年免租期天數之調整、國外海運貨櫃運價高漲有利於以散裝船運為主穀倉事業、疫苗施打覆蓋率提升致國內餐飲業逐漸解封等有利因素下，預計倉儲事業部全年度獲利仍可維持成長。

東森國際轉投資的新零售事業東森得易購於今年上半年度表現亮眼，上半年合併營收達138.3億元、年增21%，稅後純益8.6億元，每股盈餘達8.44元，第一季每股配發現金股利3元，第二季預計每股配發現金股利5元，累計上半年可配發現金股利8元，創歷史新高。