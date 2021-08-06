旺宏(2337)以25.2億元出售其位於新竹科學園區的6吋晶圓廠廠房及設備予鴻海(2317)，美系外資出具最新研究報告認為，此交易將貢獻旺宏2021年每股收益為1.17元，且因為鴻海是旺宏的三大直接客戶之一，可以減輕未來面臨的價格侵蝕，故維持旺宏目標價54元、評等買進。

美系外資表示，旺宏宣布將其6吋晶圓廠出售給鴻海，總交易價25.2億元，包括位於新竹科學園區的6吋晶圓廠廠房及設備，該6吋晶圓廠的產能為20-25kwpm，年營業收入1.3~14億元，設備已完全折舊，該交易將於2021年底完成。

美系外資認為，旺宏本次宣布出售予鴻海的6吋晶圓廠，已經自今年第二季停止營運，並將客戶都遷移到8吋廠，本次交易的25.2億元新台幣都將全部轉化為利潤，預計將貢獻旺宏2021年每股收益為1.17元、或增加23%的利潤，故維持旺宏目標價54元、評等買進。

美系外資進一步說，鴻海是旺宏的三大直接客戶之一，因此，與鴻海的合作關係還可以減輕未來面臨的價格侵蝕。