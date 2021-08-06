中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增12例新冠肺炎確定病例，為10例本土及2例境外移入。確診個案中新增3例死亡。指揮官陳時中宣布，8月10到8月23日仍維持2級警戒，維持理由是疫情還在可控範圍，也沒有突發事件，觀察的時間仍短，因此繼續維持。

10例本土病例，有7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為5例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今(2021)年8月4日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市3例、嘉義縣2例、彰化縣1例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

至於新增的2例境外移入個案，案15868為美國籍20多歲男性，8月4日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客共6人，均列居家隔離。案15873為英國籍30多歲男性，8月4日自英國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所居家檢疫並採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

今日新增的3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡均為70多歲且未接種COVID-19疫苗，發病日介於5月18日至6月4日，確診日介於5月21日至6月6日，死亡日介於5月28日至7月21日；詳如新聞稿附件。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月4日累計公布14543位確診個案中，已有13018人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

截至目前，國內累計15765例確診，分別為1282例境外移入，14430本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計794例COVID-19死亡病例，其中786例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市300例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。