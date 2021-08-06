新北市三重分局永福派出所警員李岳霖、洪啟睿於本月2日14時許執行巡邏勤務時，在三重區永福街111巷口發現一名八旬年邁婦人頂著炎炎烈日，腳步蹣跚推著拖板車，遊蕩在馬路口不斷向路人問路，員警見狀為避免發生危險，立刻上前將老婦人帶至路邊安全處，並詢問有無需要幫助，同時請婦人提供其身份及姓名，無奈老婦人對於個人資料皆無法敘明，只表示渠於早上從住家外出後卻忘了回家的路，並不時請求員警帶她回家。

隨後員警在婦人身上隨身卡片上找到家人留下之聯絡電話，員警立即以電話聯繫其兒子確認婦人身份，並詢問否能到場接回婦人，其子表示因上班地點路程關係，無法立即趕到現場接回母親，警方考量天氣炎熱且路途遙遠，便請陳婦兒子直接返家等候，主動駕車護送陳姓婦人平安返家與家人團聚。

陳姓婦人兒子表示母親已患有失智症，時常趁家人不注意會獨自外出，所以才會在母親隨身卡片上留下聯絡電話以防走失，今日還好有熱心員警主動積極協助，對此表達十分感激。

三重分局表示，家中如有失智長輩可申請配戴愛心手環或在服裝明顯處繡上連絡方式，以利協尋之用；如發現長輩走失，即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，讓長者能夠平安地找到回家的路。