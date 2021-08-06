北市公布2確診者足跡 包含飲料店、好市多 14:302021/08/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局公布個案15862確診足跡。（北市衛生局／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局公布個案15863確診足跡。（北市衛生局／游念育台北傳真） 台北市公布2例確診者足跡，個案15862是8月5日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案為知名手搖飲料大苑子市府夢想店的員工，曾在8月2上午9點到下午7點36分、3日早上9點至下午4點17分上班，工作場域已在4日完成清消，8月4日至6日停業3天。 另一名個案15863，為8月5日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾在7月31日到過好市多內湖店、8月1日到過全聯福利中心松山民有店及8月2日到過全聯民生社區店，皆於8月5日完成清消及停業。 大雨炸出高雄單日2坑 民眾驚6天已5坑 大立光7月營收微溫 8月更好 #8月 #個案 #5日 #確診者足跡 #大苑子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診兒返鄉探親染父母 嘉縣新增2本土病例 15:022021/08/06 生活 境外移入新增7人檢出Delta 1人曾在美接種嬌生疫苗 14:292021/08/06 生活 今新增10例本土 雙北7人最多 共3死 13:402021/08/06 生活 父親節在家吃 嘉義市「餐飲禁止內用」延至8月9日 15:042021/08/06 生活 桃園＋1 確診嬤被訪客傳染 04:102021/08/06 地方新聞 新北男染疫返嘉義探望父母 3人均確診 曾到白河匡列13人 15:502021/08/06 生活 浙江女子散布不實疫情謠言 遭行政拘留4日 12:462021/08/06 兩岸 7旬婦5月底染疫亡今才公布？指揮中心曝原因 15:182021/08/06 生活 影／批陳時中傲慢 柯怒轟：無法忍受拿國人生命來賭注 15:112021/08/06 政治 打疫苗＋自由行 台帛旅遊泡泡將升級 04:102021/08/06 生活新聞 疫苗覆蓋率過半也擋不住 歐洲4國Delta確診破80％ 10:262021/08/06 生活 生活熱門新聞 疫苗准混打！AZ＋BNT可行 3類人先行 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 - 生活 7旬婦5月底染疫亡今才公布？指揮中心曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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