台北市衛生局公布個案15863確診足跡。（北市衛生局／游念育台北傳真）

台北市公布2例確診者足跡，個案15862是8月5日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案為知名手搖飲料大苑子市府夢想店的員工，曾在8月2上午9點到下午7點36分、3日早上9點至下午4點17分上班，工作場域已在4日完成清消，8月4日至6日停業3天。

另一名個案15863，為8月5日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾在7月31日到過好市多內湖店、8月1日到過全聯福利中心松山民有店及8月2日到過全聯民生社區店，皆於8月5日完成清消及停業。