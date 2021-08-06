國內今日新增3例新冠肺炎死亡個案，不過其中1名70多歲的女性，在5月底就死亡，直到今日才公布。對此，中央流行疫情指揮中心解釋，由於個案在家過世，沒有到醫院開立死亡診斷，而是司法相驗，這2天才收到資料。

一名70多歲女性死亡個案（案3021）因接觸過確診者，5月18日採檢，並開始居家隔離，並在5月21日確診，5月28日死亡，但今日才被公布。

對於為何今日才公布，醫療應變組副組長羅一鈞說，這名個案在隔離10天左右就在家中，睡夢中過世。個案沒有到醫院開立死亡診斷，而是走司法相驗流程，相關結果在這2天收到，所以今天報告出來。

羅一鈞表示，司法相驗的資料在法務部，最近已經和衛福部把資料連結起來，以後都可以自動個帶到衛福部的系統鉤稽，經過鉤稽才發現這名死亡個案。

另外2人，均為70多歲男性，患有慢性病，分別因為雙側肺炎合併心肺衰竭、新冠肺炎引起肺炎重症，而過世。