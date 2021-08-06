大公文匯全媒體報導，決定香港未來社會政治局面的三場重要選舉的第一關：選舉委員會，今天（6日）接受提名，推進全面落實「愛國者治港」。擔起候選人資格審查委員會主席重任的政務司司長李家超，接受港媒訪問時強調，不是要搞「清一色」，政府不會因某人批評政府或持相反意見就把他拒諸門外，「可以批評，可以對政府不滿，但不可以做危害國家安全的事情。」

李家超表明，資審會嚴格把關，謹慎及全面審查每一名申請人、獲提名人士及候選人，所有掌握的資料都被充分考慮及討論，包括有否違反「負面」清單行為，涵蓋過去的言行、文章、立場、與某些人交往情況等，絕不遺漏，並可要求對方再提供額外資料及解釋，杜絕「假意扮真心」擁護《基本法》及效忠特區的人士「入閘」。

李家超指出，「作為資審會，要判斷這些人是否真誠擁護《基本法》及效忠特區，何謂真誠？是真心真意。如何叫擁護？除了遵從支持，亦須維護及信奉，要看他是否真心真意，或是否假心假意。」

李家超言明，「每一人士都要審查，我們每個階段所掌握的資料都會拿出來討論，做整體評估。」資審會所掌握的資料來源未有公開，稱很多屬公共資訊，例如有關人士過往的言行、文章、立場和看法等，「接受訪問時所談及的內容，以往與某些人的交往」，都成參考資料，資審會有需要時會要求對方提供額外資料或解釋，經充分討論，再下決定。

李家超形容，選委會選舉具有普及性及廣泛代表性，現在合適的界別及團體更加受到重視，絕非小圈子選舉。「完善選舉制度導致什麼？政府很多事情想做，公務員團隊亦有心及是高效的團隊，想為社會服務，但以前立法會的亂象，導致很多事都做不到，現在換回理性務實的立法會，很多事情都進步了。」