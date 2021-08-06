拍賣會也跟上數位科技時代，佳士得 (Christies）率先搶進

新世代藝術玩家看好NFT加密藝術，圖為Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）。(Christie's提供）

NFT（非同質化代幣）拍賣市場，迄今已創下9320萬美金的拍賣成交額，最為人津津樂道的莫過於今年3月，Bepple的《每一天：前5000天》革命性線上拍賣，以逾6900萬美元（約20億台幣）天價刷新紀錄，如今佳士得乘勝加碼，將在9月17至28日在亞洲區舉辦「NoTime Like Present」專拍，這也是NFT加密藝術首次登陸亞洲拍賣市場。

加密藝術成為未來主流，佳士得在亞洲舉辦NFT（非同質化代幣）專拍，圖為Larva Labs的最新力作Meebits。(Christie’s提供）

就如同比特幣、以太幣等「加密代幣」水漲船高，加密藝術（Crypto Art ）也即將成為藝術界的另類主流，任何數位形式的虛擬事物只要轉化NFT後，透過區塊鏈的數位加密證明來驗證所有權與真偽，就能激起搶購與收藏慾望，成為新世代藝術玩家與投資客鎖定蒐購的目標。

佳士得指出，有73%的NFT拍賣註冊競投者為佳士得新客戶，平均年齡38歲，比其他拍賣類別客戶還要年輕13歲。即將在亞洲登場的NFT專拍，領銜作品包括一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks，以及Larva Labs的最新力作Meebits，以及Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）。