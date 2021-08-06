鈞興-KY(4571)7月營收達2.99億元，創歷年單月新高，年增60.91％；累計前7月營收為16.68億元，年增71.57％。除了新款電動工具產品上市，加上6月出貨訂單因船期遞延至7月，帶動單月營收創高。

公司表示，客戶出貨穩定及新款電動工具產品上市，全鋼直齒、全鋼傘齒、精密五金件7月出貨表現分別較去年同期成長97.59％、80.79％、65.21％。而隨著全球機器人應用發展、諧波減速器市場滲透率提高，高精密度的齒輪研磨、諧波減速器產品需求增加，都挹注7月營收。

根據國際專業研究機構DATA Intelligence報告統計，隨著全球工業4.0趨勢發展帶動智慧工廠及工業機器人相關應用，並預估全球工業機器人市場規模至2028年每年年複合成長率達13.15％。鈞興-KY指出，逐步進入傳統旺季外，日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品將於下半年量產，而越南新廠也將於第3季試量產，將推升下半年營運動能。