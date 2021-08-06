板卡廠技嘉今(6)日重訊宣布，本公司資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對技嘉科技少部份伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫。
技嘉表示，目前公司生產、銷售及日常營運未受影響。
技嘉科技已於第一時間啟動資安防禦，並進行網路攻擊清查，受到影響的內部服務均已陸續回復運作，我們亦同步檢視並強化現有的基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。
板卡廠技嘉今(6)日重訊宣布，本公司資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對技嘉科技少部份伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫。
技嘉表示，目前公司生產、銷售及日常營運未受影響。
技嘉科技已於第一時間啟動資安防禦，並進行網路攻擊清查，受到影響的內部服務均已陸續回復運作，我們亦同步檢視並強化現有的基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。
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