嘉義縣政府為減緩嚴重特殊傳染性肺炎產生的藝文產業衝擊，推出「嘉義縣110年藝文振興提案計畫」，只要嘉義縣立案演藝團隊皆可在8月20日前，以線上或紙本郵遞方式向嘉義縣表演藝術中心提出申請，將擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，用實際行動紓困並振興在地藝文發展。

表藝中心主任王泊清說，目前縣內團隊很多都已詢問相關細節，歡迎嘉義縣立案演藝團體踴躍發揮創意，針對表演藝術中心戶外園區，策劃兼具可行、創新、完整的活動提案，每團隊最多可提2案，將於今年10至12月在表演藝術中心戶外執行，期待催化在地藝文產業復甦。

嘉縣政府指出，表演藝術產業一向有「興於百業之後，衰於百業之前」的脆弱性，自從新冠肺炎三級警戒開始，表藝產業受到巨大衝擊，嘉義縣政府透過「藝文振興提案計畫」達藝文紓困的效果，本次提案於表演藝術中心戶外園區執行，在防疫原則下，讓民眾也能參與優質的藝文活動。詳細計畫內容與相關提問，請洽嘉義縣表演藝術中心表演藝術組05-2065675轉1209李小姐。