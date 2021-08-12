8/12(四) 下午5點 蘇寧易購 @ LNG戰隊

中國賽區（LPL）季後賽於本週四開打，賽制也由例行賽的BO3（3局2勝制）改變為BO5（5局3勝制），季後賽首戰由例行賽戰績9勝7敗（排名第9）的蘇寧易購（SN），對上戰績10勝6敗（排名第8）的LNG戰隊。雙方交手，相信全場焦點將是兩位頂尖打野選手的對決－SN的SofM以及LNG的Tarzan。兩人過去曾在7/21的比賽中交手，SofM技高一籌，憑藉個人精彩的操作，不斷破壞對手的進攻節奏，最終帶領SN以2：1取得勝利，SofM全場拿下6／8／23（擊殺數／死亡數／助攻數）、KDA指標3.63的成績；相較之下，Tarzan拿下6／6／15、KDA指標3.50的成績，雖然表現也不差，但左右戰局的能力略遜於SofM。時隔3個星期，雙方在季後賽再次狹路相逢，觀察兩隊近期的狀態，SN優於LNG，在最近的10局比賽中，SN平均打出12.0／7.2／28.0、KDA指標5.56的成績；LNG平均打出11.0／12.7／27.7、KDA指標3.05的成績，本場比賽，SofM選手gank（趁機攻擊對手）的能力以及對野區資源的控制力都很強，這將使得SN有更高的可能性在比賽中拿下首殺及首小龍。

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第一局首殺－蘇寧易購 勝

第一局首小龍－蘇寧易購 勝

8/14(六) 下午4點 Liiv沙盒 @ DWG戰隊

戰績11勝5敗（排名第1）的Liiv沙盒（LSB），對上戰績11勝6敗（排名第3）的DWG戰隊，兩隊目前的狀態都很好，LSB拿下6連勝，最近10局比賽中，平均打出11.4／11.2／27.0，KDA指標3.43的成績；DWG拿下3連勝也不遑多讓，最近10局比賽中，平均打出15.6／11.0／35.8，KDA指標4.67的成績，表現完全不亞於目前排名第1的LSB。DWG本季經過一段時間的調整，隊伍總算找回他們過去稱霸韓國賽區（LCK）的強大宰制力，不僅各路對線都能打出優勢，對於野區資源的掌握度也很高，其結果就是80%的首殺率、80%的首塔率、60%的首小龍率以及80%的首巴龍率（最近10局比賽）。

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第一局首殺－DWG戰隊 勝

第一局首塔－DWG戰隊 勝

第一局首巴龍－DWG戰隊 勝