美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

對於有接種第一劑後即將滿10到12周的民眾，擔心莫德納疫苗被打完，到時候可能打不到第二劑，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，「我最火大，我打了第一劑莫德納疫苗，第二劑莫德納沒著落」，他呼籲陳時中要把貨催出來，才對得起台灣老百姓。

有不少接種第一劑後即將滿10到12周的民眾，擔心莫德納疫苗被打完，到時候可能打不到第二劑，陳時中回應，當然希望時間到了讓第二劑來施打，但要看整體進貨量來分配。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉5日在東森電視政論節目《關鍵時刻》中表示，全世界在搶疫苗，這是賣方市場，台灣現在還有300多萬劑莫德納、900多萬劑AZ疫苗還沒交貨，陳時中可不可以去工廠催貨？當然可以！

吳子嘉強調，「尤其這件事情我最火大，我打了第一劑莫德納疫苗，第二劑莫德納沒著落」，他呼籲，陳時中要去莫德納工廠，把貨催出來，才對得起台灣老百姓。

公費疫苗接種第五輪在8月5日上午10點開放預約接種，預估51.9萬人可接種莫德納疫苗，包括符合第二劑資格的一到三類對象及孕婦，還有7月19日前意願登記莫德納的65歲以上長者、55歲以上第九類對象，可接種第一劑。

指揮中心發言人莊人祥8月4日表示，目前全台中央和地方疫苗剩餘量，分別是AZ疫苗93萬8000劑左右，另有2萬劑仍在封緘檢驗，莫德納則剩下66萬6900劑左右。