麥勾騙！一名44歲吳姓女子2020年12月間曾偽造醫院急診收據，前往北市某間連鎖超市，稱兒子因店裡販售的三明治火腿吃壞肚子，成功詐取醫藥費2475元，5日後以相同手法想再撈近8千元遭識破。台北地院3日依詐欺罪，遭判5月徒刑，得易科罰金15萬。可上訴。

判決書指出，44歲吳女有多項詐欺前科，並於2016年4月出監，卻於2020年12月5日重操舊業，擅自偽造、重製兒子於同年10月在台北慈濟醫院所就診的收據，製出一張於同年12月5日就診、金額為2475元的急診收據。

吳女持收據前往北市某間連鎖超市，向蕭姓店員稱，她的兒子食用了店內所購買的三明治火腿後吃壞腸胃，成功詐得2475元的醫藥費；豈料，吳女食髓知味，隨後又於同年月10日再度以同樣手法，帶著金額5480元、1600元的收據前往敲詐，經蕭姓店員察覺有異後報警，全案才曝光。

台北地院法官判定，蕭女不用正當途徑獲取財物，任意變造醫院收據明細以詐取醫藥費，顯見法治觀念淡薄，實在不可取；考量其於警詢、偵訊期間坦承犯行，經濟能力貧困、失業等情狀，依行使變造私文書罪等2罪，各處4、3月徒刑，應執行5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。沒收犯罪所得2475元。