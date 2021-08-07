桃園市一名上夜班保全的58歲鍾姓男子，7日7時許下班返家途中，疑似精神不濟，突然忘了回家的路，一個人茫然地蹲坐在平鎮區洪圳路的草叢旁，所幸路過的巡邏員警發現，趕緊上前協助，才能讓男子平安返家。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，58歲家住平鎮區的鍾姓男子，平時在工廠擔任大夜班保全工作，7日清晨下班後，疑似太過疲憊，導致精神不濟，返家途中突然忘了回家的路，男子茫然的蹲在路旁，不知所措，身上衣物及口罩也因雨勢淋溼，只能縮著身子直發抖。

所幸員警巫坤川及邱于君巡邏經過，發現男子蹲坐路旁，立即上前關心，但男子精神狀況不佳，面對員警詢問，支吾不詳，完全沒辦法表達語意，員警無奈，只好先將男子帶回派出所安置，除了遞上毛巾讓男子擦乾身體外，也提供熱飲及熟食讓老翁暖暖身子、補充體力。

警方見老翁狀況穩定後，利用人臉辨識系統查詢確認老翁身份，並順利聯繫上鍾男親人，原來鍾男是隻身從台中北上工作，疑似因下班太過疲憊，加上不熟悉路況，這才忘了租屋處在哪，員警也在鍾男狀況穩定後，協助將鍾男送回租屋處，家屬得知鍾男身體不適，及時被警察發現及協助，連忙感謝員警幫忙。