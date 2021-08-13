大里區仁化路，日前有民眾發現一年約50歲的男子，倒臥在路旁，台中市警察局霧峰分局仁化派出所員警據報火速趕抵現場，立即聯絡救護人員協助就醫，男子疑是失智，只喊找姊姊，經警用電腦查出，原來是草屯療養院通報的協尋人口，其胞姐到場確認，對警方即時救起路倒的弟弟，表示十分感謝。

年約50歲的男子，日前下午2時左右，被民眾發現路倒在大里區仁化、中興路口，旁邊還有輛腳踏車，仁化派出所員警獲報到場，發現男子身體虛弱、且有脫水現象，立即通知消防人員救護，並協助其至大里仁愛醫院就醫，到院後，院方立即為他吊點滴補充養份。

警方詢問男子住所，但男子疑是患有失智症，一直跳針、跳針，只喊著想姊姊，來找姊姊，但姊姊電話也不知道，男子騎腳踏車來到這裡，體力不支就坐在路邊休息，員警於是使用人臉辨識系統，查出男子姓翁，是草屯療養院通報的緊急協尋人口，也查出其姊姊的聯絡電話後，立即聯絡其胞姊及草屯療養院到醫院確認並辦理撤尋。

翁男姊姊表示，翁男之前就曾騎腳踏車回台中來找他，感謝警方熱心協助，頻頻向警方表達感謝，草屯療養院工作人員表示，剛好院內進行清潔消毒，翁男因而趁機離開療養院，幸好被警方及時發現，待醫院檢查翁男身體無恙後，由翁男姊姊與社工陪同返回草屯療養院接續照護。

霧峰分局分局長陳家銘表示，警方主動積極協助緊急協尋迷失失智男子就醫安全返回處所，充分發揮警察為民服務精神，對提升警察形象甚有助益，足為同仁表率。疫情警戒第二級期間，也呼籲民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，若發現相關違規情事，警方仍將當場蒐證移請主管機關裁罰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。