Girl’s Day珉雅相隔兩年再度接演電視劇，12日在新戲《請確認活動》記者會上看到正式預告中有一段自己與權華夽騎著協力車的浪漫橋段後，回憶起當時這場戲是從早上一路拍到了中午，儘管有穿長袖衣服卻依然曬黑手背，讓手臂與手掌出現明顯色差，珉雅事後在社群網站上分享了曬黑照，除了引起粉絲們的心疼之外，還被取了個「巧克力手套」的綽號，因此讓她印象相當深刻。

珉雅還甜笑著透露權華夽私底下是個相當貼心、非常會照顧人的暖男，權華夽對此得意表示自己在拍戲期間送過很多軟糖、泡麵給珉雅，沒想到一旁的安友淵卻露出一臉完全不知情的樣子，讓現場眾人都笑權華夽也太偏心了。權華夽還害羞自爆在每一集中都和珉雅有親親我我的戲，但當主持人追問何時會有吻戲時，他卻只說螢幕初吻就是獻給珉雅了，不肯爆雷劇透露哪時才會出現。

安友淵則表示這是自己第一次飾演單戀的角色，劇中總是在珉雅身後看著她，但女生眼裡卻只有權華夽，再加上現在才得知權會私下送食物給珉雅，自嘲不僅在劇裡很孤單，就連在記者會上也同樣孤單呢。

隨後在聊到拍攝本劇的趣事時，權華夽透露由於疫情的影響，拍攝期間都沒有地方可健身運動，因此自己會和安友淵一起散步，邊走邊聊人生，更聊了很多關於珉雅的事，珉雅一聽吃驚地說「我只知道他們兩個會去散步，但不知道他們都在聊我呢」，激動的反應也引來眾人大笑。friDay影音獨家感性浪漫愛情劇《請確認活動》全套四集，8月15日起每週日上架更新。