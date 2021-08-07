開南大學進修學士班招生已辦理多年，歷年註冊率屢創佳績，深受家長及學生肯定，校內環境優美、學系特色結合業界資源，產學合作機會豐富，多樣的社團活動提供學生參加，更活絡人際互動關係。

校方表示，學校目前設有商學院、資訊學院、觀光運輸學院、人文社會學院、健康照護管理學院共5大學院及10個學系，讓同學可選擇興趣相符的科系就讀。此外開南大學與景碩科技公司洽談產學合作，借重景碩半導體產業研發優勢，拓展學生業界視野。此外也提供學生每學期獎助學金2萬7500元，在校8個學期共可領到22萬元，未來還有機會成為正式員工。

另外，學校也提供在職人士進修文憑，部分學系提供2天假日課程的安排，可邊工作又圓讀書夢。進修學士班甄審報名方式採免筆試、免面試、「一律書面審查」，進修學士班甄審入學報名期限至8月13日，歡迎普通科及職業科學生踴躍報名！還有好友推薦獎勵金5000元，相關資訊請洽專線03-2705712或加入開南大學官方Line ID：@zmc0582n詢問。