農曆七月即將到來，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN準備一系列連暑氣也凍結的日本恐怖特輯，8月8日起，連續四週推出《世界奇妙物語》，主打連暑氣也凍結的日本恐怖特輯，此外由美魔女高岡早紀主演的話題短篇劇《觸目驚心的純真》，在劇中宣稱自己28歲，接連對小池徹平以及大谷亮平「下手」，問她飾演心理變態有何訣竅，笑回：「搞不好我內心深處就住著一個那樣的角色也說不定。」

改編自五十嵐貴久的小說，《觸目驚心的純真》曾在第二屆恐怖推理小說大賽獲得最大獎，被電視台相中改編成短篇連續劇，甚至在今年6月還推出電影版躍上大銀幕，找來有「魔性之女」之稱的女星高岡早紀主飾演為愛痴狂的雨宮莉花，是為了得到心上人不擇手段的「純愛怪物」，而小池徹平和大谷亮平就是她追求完美愛而的犧牲品。

即將迎接出道35週年的高岡早紀，日前接受訪問時透露「以前其實很討厭被形容成『魔性』，但現在想想其實滿感謝大家的，有這樣的稱號反而變得很有意思」，至於如何維持美麗，高岡早紀說：「不是外貌，而是內心要充實愉悅，才是長保美麗的秘訣。」

聊到「雨宮莉花」這個角色，她開玩笑說「可能我內心就有點變態吧，這是企業機密所以不能說」，又補充每次在看劇本和決定接演的時候，自己心中就決定好要如何詮釋了，另外還說在講「雨宮莉花，28歲」這句台詞時，一說出口就覺得很好笑，同劇演員也是邊說著「好可怕好可怕」邊覺得很有趣的樣子，而網友們也將這部戲評為「很恐怖但很有意思！」

正宗日本台WAKUWAKU JAPAN「連暑氣也凍結的日本恐怖特輯！」，8月8日起、連續4週每週日晚間9點由《世界奇妙物語 》揭開序幕，依序播出2019雨季、秋季以及2020夏季、秋季特別篇共四部，而高岡早紀主演的恐怖驚悚劇《觸目驚心的純真》則會從8月24日起、每週一至週四晚間11點播出，相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或臉書專頁。