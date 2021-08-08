親綠營的臉書粉絲專頁「只是堵藍」，於今年1月15日被臉書判定違規停止發布，管理群公告證實，之後更成立新的粉專以圖東山再起。對此，國民黨青年部主任陳冠安以大數據統計分析近來「只是堵藍」的聲量趨勢，直言因為綠營基本盤流失，以及低階造謠步數，該粉專的網路影響力已陷入一蹶不振的狀態。

對於「只是堵藍」由盛轉衰，陳冠安今（8日）在臉書發文指出，首先，「只是堵藍」在過去確實曾經輝煌過，但在去年10月中旬到今年2月底遭到限流，以及暫時關閉之後，流量才大幅下滑，一蹶不振。為突破限流困境，「只是堵藍」開創二號粉專「我不綠，只是堵藍」，於今年2月1日開始規模運作之後，也可清楚發現，「我不綠，只是堵藍」的聲量趨勢，並未出現1+1大於2的情況，因為兩者的聲量很可能是高度重疊。

陳冠安認為，從「我不綠，只是堵藍」的聲量表現來看，傾向市場因素所致，一來是綠營基本盤流失，讓「只是堵藍」少了許多同溫層鞏固，二來則是低階造謠步數，連過去曾經的支持者都不再青睞。

陳冠安直白地說，po這篇文的最主要目的，就是給綠營投資者瞧瞧，「只是堵藍」到底還有多少投資價值，數據就在那，你們很清楚這是真實資料。一個流量大幅下滑，且衰退是永久性，連綠營基本盤都無法說服的側翼，價值何在？是時候讓這種造謠型粉專退場了吧。