來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運的5個生肖，屬羊、豬、狗、雞、馬的人運勢最旺，好事一件接著一件降臨，凡事順順利利，會獲得貴人幫助，財運也有上漲趨勢，一整周過得喜悅又幸福。

▍1.生肖羊

屬羊人本周心情好、運氣好，日子順順利利，周三「三合」，周六「六合」，這兩天是超級幸運日，做事會特別順遂，要好好利用。在朋友中有非常好的口碑，再加上運勢有所提升，會得到貴人的幫助，福多財滿，心想事成。

▍2.生肖豬

本周屬豬人萬事如意，貴人紛紛出現，做事很輕鬆，吉日特別多，周二「六合」，周三、周日「三合」，工作運很好，能得到同事的幫助，能夠在職場上大展伸手，事業順心財運也會變好，整周都不需為錢擔心，周六有機會獲得額外金錢入帳。

▍3.生肖狗

本周屬狗人運氣很不錯，周二、周六「三合」，周三「六合」，鴻運來了就不走。做生意的好好經營，賺得會非常多，錢財只升不降，投資理財全部看漲，彷彿有財神幫忙。還有偏財運來臨，生活中驚喜不斷。

▍4.生肖雞

屬雞人本周時來運轉，進財機會不斷，周三暗財增多，要好好把握。周一、周五「三合」，周四「六合」，好事有機會從天而降，財運如意，愛情也悄然而至，周六有「紅鸞」桃花入命，單身者告白成功，順利展開交往。

▍5.生肖馬

屬馬人本周過得舒心又愜意，周二「三合」，周日「六合」，太有福氣了。上班族好好表現，有加薪、領獎金的機會。創業經營者多和客戶聯繫，有望簽下大訂單。工作生活都滿意，快和家人朋友一起分享喜悅吧！

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