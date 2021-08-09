新北市長侯友宜表示，目前疫情穩定控制處，社區篩檢站將轉型，10日開始從39處調整為33處，由於近日常出現快篩陽PCR陰性的結果，未來社篩站將以PCR為主，快篩為輔，繼續扮演監控社區角色。

侯友宜說，新北社區篩檢站昨日篩檢1129人，篩檢出陽性1人，陽性率0.5％，最新的33處社篩站會持續為民眾篩檢不會停止。