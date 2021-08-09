疫情降溫 新北社區篩檢站轉型以PCR為主快篩為輔 15:302021/08/09 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情降溫 新北社區篩檢站轉型以PCR為主快篩為輔。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜表示，目前疫情穩定控制處，社區篩檢站將轉型，10日開始從39處調整為33處，由於近日常出現快篩陽PCR陰性的結果，未來社篩站將以PCR為主，快篩為輔，繼續扮演監控社區角色。 侯友宜說，新北社區篩檢站昨日篩檢1129人，篩檢出陽性1人，陽性率0.5％，最新的33處社篩站會持續為民眾篩檢不會停止。 台64線八里匝道車禍頻傳 警祭出「移動磅秤」取締超載 揚州密集檢測斷鏈 鄭州篩8次才確診 #社區篩檢站 #PCR #快篩 #新北 #轉型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市藝文復甦兒童藝術節8月起跑 31場節目輪番上陣 14:012021/08/09 寶島 南京機場破口借鏡 桃園啟動防疫旅館新制 全力防堵Delta病毒 10:182021/08/09 生活 南京病例清零 揚州市主城區今起展開第五輪大規模核酸檢測 11:282021/08/09 兩岸 《國際社會》韓首次開放 18歲以上民眾皆可預約打疫苗 10:192021/08/09 財經 新冠本土確診死亡 破800大關 04:102021/08/09 焦點要聞 十年後心血管疾病風險 只要五分鐘可預知 13:132021/08/09 健康 陸前衛生部部長高強：「與病毒共存」絕不可行！ 12:022021/08/09 兩岸 未來新日常 來自紐約的城市防疫觀察 13:002021/08/09 生活 帶娃放電樂遊宜蘭 04:102021/08/09 時尚消費 全台首創 媽媽住防疫旅館 寶寶粥免費吃 10:552021/08/09 寶島 新北去化廚餘 擬推有機物處理中心 04:102021/08/09 地方新聞 生活熱門新聞 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 「冷氣和除濕誰最省電」？專家解答：1模式耗時又耗電 - 生活 有錢人跑去美國打疫苗回台確診 柯文哲：7月至今已8例 - 生活 閨蜜高職畢業開檳榔攤收入曝光 她感慨：我幹嘛念書 - 生活 想都不用想 陳時中重申：莫德納以廣打第一劑為主 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。