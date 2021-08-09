新竹市政府配合中央疫情指揮中心規範，將有限度重新開放泳池，新科與竹光國民運動中心泳池於10日開放，香山與南寮游泳池配合場館整理延後於12日開放，市府並提醒民眾此次開放皆採預約制，並有人流管制與人員控管。

市長林智堅表示，竹市公立體育場館與國民運動中心，都以高規格作防疫工作，包含教練施打疫苗、定期快篩和運動器材間的木製隔板，都是為了讓民眾有個安心的運動場地。

此次游泳池的開放，各公立場館與運動中心也以防疫第1為優先，採用預約制、降載人流量，並嚴格執行離開泳池即戴口罩，人員類別準確分流，提高清消頻率，降低使用疑慮。

教育處指出，泳池相關規範須請民眾一同遵守，包括一般泳客、教學及選手訓練將區分時段入場，皆採預約制或造冊落實實聯制，各場次間隔30分鐘並落實清消，教練每7天快篩1次，25公尺水道限10人使用，選手訓練則另以專案核定。

另提高水檢次數、水中氯含量，不開放淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室，不提供個人泳具、吹風機，非游泳時全程佩戴口罩，並速離場。

教育處代理處長沈靜濤表示，警戒降至2級後，各運動場館已陸續開放，市府也要求全市40家公私立運動中心均須依照體育署公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」，作防疫措施強化。

其中只有游泳池不在首波的開放名單內，本周配合中央「因應疫情趨緩適度開放游泳選手訓練防疫管理指引」，有限度開放泳池，採取人流管制、預約造冊、關閉部分設施，以達到防疫效果。

另，香山與南寮游泳池配合場館整理將延後於12日開放，而新科與竹光國民運動中心則是於明天開放，預約時段與專線，請至各臉書粉專頁查詢。