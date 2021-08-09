國內疫苗施打量能持續擴大，衛福部長陳時中9日表示，目前國內莫德納疫苗存量僅剩下63萬劑，在第五輪施打後，打完僅剩21萬劑左右。而據一份最新的網路民調，詢問網友「如果能選擇疫苗，會打哪一種？」截至9日晚上8點20分，有38.53%的網友選擇「莫德納疫苗」，另有32.56%的人選擇「BNT輝瑞」。

中央流行疫情指揮中心統計到8月9日上午10點為止，打過第一劑莫德納疫苗的有290萬4455人，打完2劑的有15萬9011人。陳時中指出，莫德納疫苗台灣自購到貨124.96萬劑，加上美國捐贈250萬劑，共有375萬劑可供使用，目前只剩下63.78萬劑。在第5輪施打後，國內庫存僅剩下21.76萬劑。AZ疫苗部分，經各管道來台共逾580萬劑，目前剩餘約30多萬劑。陳時中坦言，「在這輪接種完畢後，應該所剩不多。」陳時中並指出，目前第一劑疫苗涵蓋率36.95%、劑次人口比達39.9%。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

媒體《Nownews》9日以「請問您施打疫苗了嗎？」為題進行網路民調，截至9日晚上8點20分，有51.7%的網友「預約未施打疫苗」，24.28%「未預約未施打」、24.02%網友回答「已施打」。

此外，民調也詢問「如果能讓您選擇疫苗，您願意施打哪種？」，有38.53%網友選擇「莫德納疫苗」，32.56%選擇「BNT輝瑞」，15.74%選擇「AZ疫苗」，3.8%選擇「高端疫苗」，7.73%表示「都行」、1.63%傾向「能選也不打」。