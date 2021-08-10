食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編制僅600多人，造冊人數竟高達1356人；在疫苗荒之際類似「特權疫苗」問題又不斷遭質疑，有不少網友湧進總統蔡英文的臉書，砲轟民進黨政府為何一直有特權高層可以插隊打疫苗？難道百姓就真只有高端可以選？

食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以上，當時食藥署解釋，這是因為將外包人員也納入所致。

對此許多民眾都相當不滿，而蔡英文臉書中，與疫苗相關的貼文還停留在8日的自購10萬劑莫德納疫苗進口新聞，直至今日都還沒有新的疫苗抵台，而10萬劑這個數字也根本不夠台灣人施打。疫苗荒來襲，不少網友在蔡英文臉書留言砲轟，表示蔡政府對於疫苗進口根本就不積極。

除此，許多網友也針對特權疫苗一事留言要求蔡總統處理，表示「只進口10萬劑根本不夠打」、「買來給官員打的嗎」、「特權插隊一直插，難道民眾就只有高端可以打嗎」、「都打不到，po出來炫耀什麼」、「為什麼我們全家到現在還是打不到第一劑疫苗?進度是超前還是嚴重落後呢」、「為什麼大官都打得到A或M？我們第九類有疾病卻被你們逼的要打高端，真是令人憤怒」。

網友討論。(圖翻攝自蔡英文臉書)