脊椎跑掉了該怎麼辦？台中64歲辛姓婦人，6年來經常感覺右腳痠麻，讓她幾乎坐立難安，嚴重影響生活作息，辛婦日前就醫檢查，確診為「腰椎滑脫不穩定合併神經壓迫」，因多次保守治療效果皆不佳，她決定接受手術治療，目前恢復良好，開心說「終於找回跑掉的龍骨了」。

辛姓婦人告訴醫師，他的右腿長期有痠麻情況，時間已經長達5、6年了，使得她不論是躺著、坐著或站著，都感覺很不舒服，不但身體及生活作息大受影響，幾乎不想動，連心情也因為身體不適而經常感到沉悶。

為了緩解右腿痠麻情況，辛婦多年來嘗試各種保守式的治療，但效果都不好，她說，有次接受物理治療時，治療師建議她徵詢骨科醫師的專業意見，經檢查才知竟是脊椎滑脫導致。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱指出，辛婦是因腰椎關節及椎間盤退化，導致第4、5腰椎出現滑脫情況，進而使得脊椎狹窄及脊髓神經擠壓，評估應藉由手術擴大脊椎空間並穩定滑脫的部位，此類腰椎滑脫患者約有1成的症狀嚴重，其中，退化性滑脫則好發於50歲以上女性。

林琮凱表示，腰椎滑脫多非單一因素造成，其可能導致患者腰、腿或臀部等部位出現麻、痛、刺感，且可能出現間竭性跛行情況，通常建議先保守治療3至6個月，且經打針、吃藥等治療皆效果不佳，才建議採取「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」，透過椎間融合器地置入達到減壓及椎骨滑脫復位。

林琮凱強調，新式減壓手術適合脊椎滑脫或脊椎不穩定的患者，但術後3個月患者應避免提重物、彎腰或坐矮椅子，之後則可進行游泳、慢跑等微運動。