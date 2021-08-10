這下子《ESPN》球評帕金斯的爆料，恐怕要掀起軒然大波了！帕金斯10日在節目中表示，「班西蒙斯現在不接任何電話，也不想繼續待在七六人，就我聽到的線報，他沒打算前往新球季訓練營報到，而是計畫待在家裡，直到離開費城那天。」

班西蒙斯會讓自己變成「宅男」的主因，在於忍受不了七六人高層，尤其是七六人總裁莫瑞不斷跟其他球隊拋售自己，他在2019年夏天跟七六人完成5年1.7億美元續約，如今這份合約才執行完兩年，七六人卻已經不想把他繼續留下了。

儘管班西蒙斯上季例行賽場均14.3分、7.2籃板及6.9助攻，到了季後賽也有平均每場11.9分、8.8助攻與7.9籃板，但在12場季後賽，他的三分球竟然只有出手1次沒進，罰球命中率更跌到誇張的3成42，間接造成七六人次輪提前出局。

隨著七六人不想陪著班西蒙斯耗下去，卻因班西蒙斯在交易市場上行情太差，遲遲找不到願意把他交易出去的合適對象，就算七六人目前還在等待利拉德跟拓荒者提出交易申請，卻可能用班西蒙斯也換不回利拉德，這場自關家裡鬧劇還要鬧很久。