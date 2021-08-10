成衣大廠儒鴻(1476)今舉行法說會，公司將在8月13日除息，現金股利11元，以今天收盤價589元計，現金股息殖利率為1.86%。今年上半年儒鴻合併獲利28.82億元，EPS己達到10.5元。儒鴻董事長洪鎮海今表示，客戶目前給的2022年Forcast是比2021年還好，而且好很多。

儒鴻發言人羅仁傑副總表示，第二季因新台幣升值6.61角，升幅2.3%，因此出現約9000萬元新台幣匯兌損失，但整體的第二季稅後盈餘仍高達15.24億元，年增114%。上半年的匯兌損失雖達1.02億元，不影響整體的稅後盈餘仍維持28.82億元的高水位，年增104%。

就產品營收來看，儒鴻7月針織的營收單月達11.01億元，創歷史新高；而7月成衣營收24.03億元，則是歷史的前三高紀錄。

法人關心客戶在2022年的訂單能見度，洪鎮海表示，客戶目前給的2022年Forcast是比2021年還好，而且好很多，但是不是真的比較好，也要拿到了訂單才算。

對於這次越南疫情嚴重影響產能，洪鎮海表示，疫情給了一些啟示和思考，集中設廠可以降低管理費用，但也有風險，如本次疫情，所以未來會思考不要太集中在一個區域生產。

至於儒鴻是否會將越南的訂單轉移到中國廠去生產？洪鎮海明確表示，可能性幾乎是零，因為單就關稅就要增加7.5%。