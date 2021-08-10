前年20多歲的林姓女子穿著「一條線」比基尼，在菲律賓長灘島遊走，因此遭菲國警方罰錢，台灣婦產科名醫鄭丞傑在臉書上評論此事，且電視台也有相關報導。林女對鄭及電視台記者等提告各求償60萬元，台灣高等法院維持一審認定，判林女敗訴。

林女與男友當時在長灘島玩「大冒險」，穿的比基尼幾乎只有一條繩子，勉強遮住3點，當地人發現後，覺得林女「穿著太淫穢」，偷拍傳上網後引發軒然大波，林女因此被菲警關注並挨罰，菲國媒體報導後，引起台灣社會關注。

林女求償部分，高院認為，台灣電視台記者報導前，已綜合國內外媒體報導內容，始引述馬來鎮警察局長之陳述，業盡合理查證之責，並未不法侵害林女之名譽。

此外，高院指出，鄭男本於其婦產科醫師之經驗，以戲謔之方式，就事件表達吾人應適應時代之變化，為個人言論及意見之表達，並非對林女實施違反其意願而與性或性別有關之行為，仍屬憲法保障言論自由之範圍。

高院認為，鄭的言論沒有逾越一般社會生活所允許之法秩序範圍，鄭的貼文，並非對於林女性騷擾之言行，也未不法侵害上訴人之名譽，判決免賠也不須刊登道歉啟事。可上訴。