統一企業（1216）轉投資統一中控10日公告上半年合併營收達130億人民幣，較去年同期增長逾10％，唯大宗原物料價格上揚導致毛利率下降一個百分點，使得上半年獲利8.47億人民幣，對比去年同期衰退20.4％，董事會決議不分派中期股息。

統一在大陸事業主力包括泡麵、飲品、果汁、奶茶與咖啡等，其中飲品在上半年銷售達78.6億人民幣，年增25％；涵蓋茶飲、果汁、奶茶、咖啡、瓶裝水等，茶飲部分包括統一綠茶、紅茶、茶裏王、小茗同學等數十個品牌銷售達34.81億人民幣；果汁部分上半年銷售達11.14億人民幣，較去年同期大幅增長40.5％，主要新品大增，奶茶商品包括統一阿薩姆奶茶等上半年銷售則為29.73億人民幣。

而泡麵則包括湯達人、統一老壇酸菜牛肉麵、統一茄皇、飛刀削麵等新品與經典滿漢大餐等上半年銷售達43.9億人民幣，其中統一茄皇新品在上半年表現強勁，而其他食品像是「開小灶」的業績亦呈雙位數成長。

統一中控認為，中國食品飲料行業預期下半年在有效控制疫情的狀態下，將持續穩定發展，且在後疫情時代，消費者需求和消費場景均發生結構性變化，社交電商、O2O等新型線上通路發展方興未艾，線上線下渠道融合發展成為大勢所趨，也是下半年通路行銷重點。