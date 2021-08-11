圖為北市疫苗施打站入口處。（資料照/陳怡誠攝）

國內疫苗持續施打，但疫苗不足的問題持續存在。台北市議員王鴻薇昨(10日)在臉書提到，有許多民眾打電話到辦公室陳情，自己排不到疫苗、等到天荒地老，因此讓她質疑「恐怕疫苗之亂第二階段才正要開始，你準備好了嗎？」

王鴻薇臉書貼文指出，「打到疫苗了嗎？原來全台疫苗施打人數最多類，就是等得我好類(累)！」雖然在各國援助與民間努力之下，部分疫苗終於進入台灣，但是有許多民眾還是打電話給她辦公室陳情，包含「自己排不到疫苗，或是不知道第二劑何時可以打，自己是等到天荒地老，更多的是害怕被迫要打高端」。

王鴻薇說，剩下的疫苗量眼看是不可能讓所有人打到第二劑，「是要繼續乞討還是硬推高端，恐怕疫苗之亂第二階段才正要開始，你準備好了嗎？」對此有網友留言表示「等好久了」、「拖到大家都受不了了」、「我身邊的人也都是第一劑沒有打」。

關於AZ與莫德納疫苗庫存量吃緊，指揮官陳時中9日曾表示，若接種第一劑莫德納的民眾，無法在時間內接種第二劑，有可能會造成疫苗保護力下降，「但還是比沒打的人要高很多」；他也指出，現在國際上仍然在搶疫苗，導致疫苗到貨時間無法掌握，若後續到貨情況理想，當然能讓更多人接種第二劑，因此現階段還是以擴大第一劑接種為主。