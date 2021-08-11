台塑石化股份有限公司及統一精工股份有限公司去年刊登「95＋汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，但經調閱資料顯示，中油公司「95無鉛汽油」的「辛烷值」也超越國家標準辛烷值95，因此公平會認為足以影響交易決定商品品質為虛偽不實及引人錯誤，因此分別處台塑石化公司200萬元及統一精工公司100萬元罰鍰。

公平會表示，國內油品市場係屬寡占市場，現有台灣中油股份有限公司及台塑石化公司等2家供油業者。台塑石化公司供應「95＋汽油」與中油公司供應「95無鉛汽油」均屬中華民國國家標準CNS 12641規定「95無鉛汽油」。

公平會說，台塑石化公司及統一精工公司於宣稱「95＋汽油：全台唯一超越國家標準」，予人印象為台塑石化公司所供應予統一精工公司銷售「95＋汽油」為全台唯一超越CNS 12614國家標準辛烷值95汽油，但依台塑石化公司及中油公司提出公正認證單位出具「95無鉛汽油」檢驗報告顯示，中油公司「95無鉛汽油」「辛烷值」也已超越國家標準辛烷值95，故並非全台僅有台塑石化公司「95＋汽油」為唯一超越國家標準。

公平會提及，台塑石化公司及統一精工公司於廣告宣稱「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」，但中油公司提出公正認證單位出具「超級柴油」檢驗報告，也符合歐規五期車用柴油「密度15oC」規範值，故並非全台僅有台塑石化公司「超級柴油」係唯一符合歐規五期規定。

公平會因而認定，廣告宣稱「95＋汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，皆與事實不符，足以引起一般大眾對上開油品品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定，因此台塑石化公司200萬元及統一精工公司100萬元罰鍰。