作家九把刀11日在臉書發長文，控訴岳母7月26日打完AZ疫苗4天後過世，忍痛解剖求「答案」，桃園市長鄭文燦下午指出，8月5日已由法醫研究所解剖，目前報告尚未出爐無法判定，但會按家屬意願協助申請預防接種受害救濟，他也讚九把刀跟家人選擇正面態度面對，衛生局和社會局會關懷和協助。

九把刀在臉書發文，指岳母打完AZ疫苗還開開心心、眉飛色舞，豈料4天後寫下「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」，妻子周亭羽一度打視訊電話未連繫上，岳父發現岳母失去呼吸，趕緊撥打119，但到院前就死亡。他提醒大家，如果身體有嚴重不適，一定不能輕忽，把症狀簡化成暫時的副作用，特別是背部劇痛加暈眩，一定要立刻就醫。

鄭文燦11日表示，九把刀岳母57歲，7月26日到社區接種站施打AZ疫苗，7月30日在家中失去生命跡象，緊急打119送醫仍不幸往生，隔天31日檢察官相驗，8月5日法醫研究所派法醫解剖，目前解剖報告尚未出爐，還無法判定死因。

「我覺得九把刀跟家人選擇用正面的態度面對！」鄭文燦說，雖然解剖報告尚未出爐，但衛生局仍會聯繫家屬提供必要協助，也會按照家屬意願，協助向疾管署申請預防接種受害救濟，交由審議小組審議，社會局也會持續後續關懷，他強調民眾接種疫苗若有身體不適，一定要立刻就醫，他也對不幸事件感到遺憾，市府會全力協助。

衛生局長王文彥則說，截至8月11日，通報中央不良反應系統的死亡案件有52件，其中22件有申請疫苗接種受害救濟，他指出，受害救濟一定要家屬願意申請，衛生局會協助填寫申請表向中央申請，該個案目前也持續和家屬聯繫協助。