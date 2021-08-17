台灣疫苗存量吃緊，進口疫苗數量供不應求，指揮中心決定開放國產高端疫苗補缺口，但外界仍質疑高端疫苗的保護力資訊不足，連高端自己的說明書都無法說明疫苗的有效性。對此，前衛生署長楊志良指出，應該要把目前已登記有意願接種高端疫苗的人全部列為三期實驗的測試對象，以保護他們的權益。

今(17)日楊志良接受資深媒體人王淺秋專訪時指出，食藥署應該完整公佈高端和聯亞資料以昭公信避免不當聯想；他也質疑政府，如今聯亞EUA沒通過，但與國產疫苗廠商的採購合約已簽，50%訂金已付，明顯有圖利之嫌！

至於高端，楊志良表示，他們連自己的中文說明書都説無法證明有效性，他主張，高端應該即刻把登記施打的民眾都列為三期臨床實驗對象，依法保障這些人的權益！

王淺秋也表示，她認為比起高端，聯亞的EUA未過「是好事」，因為這樣子聯亞就有機會透過完整三期試驗來跟外界證明自己是好疫苖；並指出，疫苗的效價不能只拿AZ相比，應該要拿出自己三期臨床數據證明有效性，再跟「所有疫苗」相比較，才有完整的可信度。