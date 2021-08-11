北市仁愛路某醫美診所黃姓醫師為1名林姓美魔女施作超音波、電波拉皮療程，卻未控制好強度，害林女臉、頸嚴重燙傷，起水泡、腫脹成「豬頭」，挨告業務過失傷害遭起訴。林女另提刑事附帶民事訴訟求償950萬元，台北地院今開調查庭，確認雙方有和解意願，但對金額無共識，庭末諭知候核辦。

林女指控，她2019年1月到該醫美診所，由黃姓醫師為她臉頰、下巴及頸部進行電波、超音波拉皮等療程，不久感到臉部滾熱刺痛，之後更有多處起水泡，整臉腫脹，但黃男未及時處理，直到隔天再到診所由其他醫師檢視，才將她轉診；她不只臉、頸燙傷，右眼視網膜也退化，更因「毀容」出現憂鬱情緒的適應障礙症。

檢方認定，黃男明知不得同時接續施作超音波、電波拉皮療程，且應評估、注意病患體質及皮膚狀況，施以適當強度，卻疏未注意施以過強電波強度，並接續施打過強的超音波療程，致林女雙側臉頰及頸部8％二度燙傷、部分深二度燙傷，依業務過失傷害罪起訴黃男。

全案目前在北院審理中，人在美國的林女，另委託律師提起刑事附帶民事訴訟求償950萬元。北院今開調查庭，雙方均表示有和解意願，林女的律師說，事發後林女一整年無法工作，而她事發前一年的年收入就有624萬元，至少受有這筆損失，但黃男一方認為金額太高，沒有同意，雙方暫無共識，法官只能請雙方再回去思考，諭知本件候核辦。