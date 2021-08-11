台帛旅遊2.0終於可以正式啟動，中央流行疫情指揮中心宣布旅客返國只要「5＋9」管理，旅遊業者表示，先前推出前5個航班的行程，在上架預購後迅速售罄，預購連結暫時關閉，視航空公司9月之後的班表而定。業者說明，就目前預購的客群輪廓來看，以年輕人、自由行居多，由於此次開放自由行，業者也準備好不同遊程，迎接重啟後的市場。

旅遊電商平台KKday指出，第1波所開賣8月份的5個航班名額，皆已熱銷一空，同時接獲許多中小企業員工旅遊及商務需求，公司也準備好推出一系列獨步全球、帛琉限定的特色海陸體驗，從世界海洋奇景、熱帶雨林越野車探險等數10種玩法自由選，第4季目標推動上萬名自由行客群一探人間天堂的奧妙美景，擴大台帛琉旅遊市場。

KKday表示，自上周五傍晚預購開賣以來，目前8月14日首航及後續4個航班，皆已滿額候補，並向航空公司提出9月航班申請。就目前預購的客群輪廓，主要以自由行客群、雙人成行居多，年齡介於25至45歲間，其中出乎意料地發現有將近17％訂單需求為單人出發、約10％比例為親子家庭客群。

KKday預計，8月底前將推出第2波帛琉自由行及團體旅遊商品，自由行售價仍鎖定在4萬有找的價格帶、團體旅遊約為6萬元起，旅客皆保有自由選住宿搭配的彈性，而最終行程內容將依雙方政府防疫決策與規範進行滾動式調整。

雄獅旅行社總經理游國珍則分析，到今日下午3點為止，約有1400名旅客預約帛琉行程，很多客人更直接繳了訂金。依據目前各家業者的接單狀況，近期面臨的難度在於如何消化手上訂單，以現在每周2班、每班150多個座位數來看，不足以大量消化需求，雄獅一方面持續與航空公司聯繫，同時也提出包機直航申請。

至於疫苗旅遊，游國珍坦言，這仍是消費者普遍關心的議題，目前掌握帛琉有準備2000劑疫苗，從訂單狀況來看，會有很多人打不到，實際實施情形仍要等帛琉方面來告知。