一位女網友表示，每次停車都兢兢業業地「鎖後輪」，卻萬萬沒想到，近日回宿舍時，發現前輪直接被偷走。(摘自爆怨2公社)

儘管大眾交通工具發達，現今社會上仍有不少通勤族群選擇腳踏車當作代步工具，但失竊同時也是他們最怕的夢魘。一位女網友抱怨，在嚐過腳踏車失竊的苦頭後，每次停車都兢兢業業地「鎖後輪」，卻萬萬沒想到，近日回宿舍時看到一景象讓她險些崩潰，引起網友熱議。

這位女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，之前才因腳踏車忘記上鎖失竊，而被眾多親友唸了一頓，她之後也深刻地反省自己，考量現在世風日下、人心不古，下定決心絕不再偷懶而不鎖腳踏車。

從那時起，女網友都會確實將另外一輛二手淑女車後輪上鎖，避免被偷。但沒想到，近日當她回宿舍時，望了自己的腳踏車一眼，差點沒因眼前景象昏倒。只見車子的前輪竟被完全拆除，這讓她崩潰直呼，「天啊！你一定會下地獄」。

網友紛紛表示，「這麼專業輪子都卸了」、「看來小偷要的是一種挑戰的感覺」、「第一次你是遇到欠整台車的；這一次是欠前輪的」。也有人分享自己腳踏車不只前後兩個輪胎，連坐墊跟龍頭也全被偷，最後只剩下車身的黑歷史。

不過對於女網友的遭遇，有網友卻認為案情並不單純，推測這恐怕不是小偷，而是熟人所為，提醒她要小心。「報警，熟人做的」、「看來有人不爽針對妳了」、「我感覺妳好像是目標才對」、「不單純啊！覺得被盯上了啊！這麼多台，偏偏偷妳那台⋯」、「妳肯定有跟誰結怨」。