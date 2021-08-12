國道3號北上204.1公里處，早上7點25分，在上班巔峰時段，發生3部轎車連環追撞事故，幸好沒有人員受傷，初步調查行車未保持安全距離，造成連環撞。

國道第七大隊初步調查，3車都行駛在輔助車道，正準備下交流道，研判未保持安全距離，造成追撞。

車主表示，被撞得莫名其妙，同時表示前方突然龜速，來不及就撞上去，最後車主下車，緊急拿出警示三角錐，車流一度回堵，但警方趕赴現場，很快排解，肇事責任歸屬還在進一步調查。