國3快官段3車連環撞 趕上班急衝匝道追撞一團 10:572021/08/12 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號快官段又發生3車連環追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上204.1公里處，早上7點25分，在上班巔峰時段，發生3部轎車連環追撞事故，幸好沒有人員受傷，初步調查行車未保持安全距離，造成連環撞。 國道第七大隊初步調查，3車都行駛在輔助車道，正準備下交流道，研判未保持安全距離，造成追撞。 車主表示，被撞得莫名其妙，同時表示前方突然龜速，來不及就撞上去，最後車主下車，緊急拿出警示三角錐，車流一度回堵，但警方趕赴現場，很快排解，肇事責任歸屬還在進一步調查。 竹聯幫捍衛隊分會長 公墓私刑、討債嗆打到骨折 剛獲釋又被逮 女童洗車場把玩噴槍灌爆肺部亡 生父有過失二審逆轉重判 #國道3號 #初步調查 #安全距離 #車主 #快官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 久等了 西拉雅水庫騎跡單車賽報名開跑 14:242021/08/11 寶島 金門2機車對撞 警方調查疑有闖紅燈 10:372021/08/12 社會 注射4天後不適送醫不治 解剖追死因 背部劇痛暈眩 九把刀岳母接種AZ後猝逝 04:102021/08/12 焦點要聞 台北男來台南六甲訪友確診 訪景點吃肉圓匡列5人均採陰 15:452021/08/11 生活 農曆鬼門開 小黃運將黎明疑自撞殞命 08:592021/08/11 社會 漢光演習９月登場 戰機首降佳冬戰備道 04:102021/08/11 焦點要聞 苗栗縣政府爭取增設 台61線西濱快房裡交流道改善成雙向完整交流道 16:552021/08/11 寶島 抓姦老公外遇車震 超猛正宮帶徵信社砸車窗拍裸照 08:372021/08/11 社會 金門環北3車連環撞 所幸駕駛安然無恙 18:352021/08/11 社會 國藥疫苗打3劑抗體更強 越南批准使用 04:102021/08/12 焦點新聞 解封後車流爆增 汽車保障不可少 04:102021/08/11 焦點新聞 社會熱門新聞 「就是要寵你」中研院前所長偷吃女助理遭逮 反告元配慘吃鱉 - 社會 駕駛沒打方向燈吃2張罰單 興訟辯：沒車是要打給鬼看 - 社會 新莊垃圾車驚見死亡女嬰 身上仍連著胎盤 - 社會 破門抓姦尷尬了 床上裸小王竟是警察 - 社會 綠帽夫捉警察小王 房外聽妻淫叫怒破門拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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