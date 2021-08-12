李拉雀薇擔任文化推廣大使到北新國小推廣泰國文化。（新北市教育局提供）

艾珊妮與先生劉俊志育有一女。（新北市教育局提供）

艾珊妮在學校上課時會手工製作服飾並與同學分享智利的傳統文化。（新北市教育局提供）

新北市是新住民最多的城市，14日就是七夕情人節，住在新店的李克桓、劉俊志大方分享與外籍妻子相識相戀的甜蜜故事，認為「了解支持、陪伴尊重，」是維持異國婚姻的不二法門，唯有花時間經營才能打破文化與語言的隔閡，組建幸福的家庭。

李克桓退伍後到春源鋼鐵泰國分公司工作，認識正在唸大學半工半讀的李拉雀薇，談起異國戀曲，之後李拉雀薇嫁雞隨雞，跟著李克桓到台灣生活，一開始因語言不通，李拉雀薇出現適應問題，李克桓支持另一半到校園提升語文能力，就讀72小時華語文學習班。

後來孩子陸續出生，每晚李拉雀薇到新店國小、文山國中念補校時，李克桓下班就接著做家事、當奶爸，哄著小孩入睡，小孩長大後，他更鼓勵妻子上通譯課程、教學支援人員培訓，擔任國際文教中心志工。如今李拉雀薇擔任移民署通譯員及新北市多所學校泰語老師，在校園推廣多元文化，學有所用。

李克桓說：「愛一個人，就要尊重她喜歡的味道」，有次妻子想做泰國涼拌木瓜，家人說長豆不能生吃，但泰國是生吃，妻子認為改變烹飪方式就不道地，李克桓尊重妻子習慣的吃法，站出來相挺這才是好味道，提起老婆最棒的地方，李克桓毫不猶豫地說，最喜歡她的「直爽、節儉，和對家人無微不至的照顧」。

同樣住在新店的劉俊志在6年前到智利做生意時，愛上還在念書的艾珊妮，他希望能回台結婚，剛開始艾珊妮十分抗拒，畢竟台灣的生活環境、文化跟語言都與南美洲迥異，更別說自己只會說西班牙文，但經歷反覆思量後，雙方認為台灣教育環境對孩子是最佳選項，於是艾珊妮決定到台灣，目前兩人育有一個可愛的女兒。

個性開朗獨立的艾珊妮積極學習中文與台灣文化，參加大豐國小72小時華語文學習班、補校、國際文教中心等課程與活動，因疫情關係，學習改為線上教學，劉也陪著老婆一起上課，擔起中、西語即時翻譯。