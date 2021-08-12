為因應傳染病疫情期間，國家考試順利進行並兼顧防疫安全，考試院院會今天通過修正試場規則部分條文，明定疫情期間辦理的國家考試，應考人及相關人員應遵守的行為規範及其違反時的處理規定，違反時可扣分或扣考，以維護考試安全及應考人、試務人員健康。

考試院說明，為防治傳染病，考選部在疫情期間辦理國家考試，將依衛生主管機關所訂防疫政策擬訂考試期間各項防疫措施，並明確記載在各考試公告或考試通知書，供考生及外界知悉，以利遵循。

另為落實防疫，維護應試環境安全，此次修正的試場規則也增訂考生進入試區及考試時的行為規範，以及違反防疫措施時依情節輕重予以扣分或扣考的處理規定。

相關措施執行範圍並不限於試場，整個考場區域執行對象除了考生外，包含進入考場區域內所有人員，因此修正案中也增訂因應防疫規範及違反時的處置方式，以避免相關人員故意不配合防疫規定或措施，影響試場安全與秩序。

考試院提醒，此次試場規則修正，涉及疫情期間應考人相關應試權益，應考人於應試前，請務必詳閱各考試公告或考試通知書相關防疫規定並予配合，以免影響應試權益。