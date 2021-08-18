受到疫情影響，傳統市場的生意一落千丈，但在攤商叫苦連天、大呼沒生意可做的同時，也有人逆向操作，趁此機會將攤位大改造一番，希望能以更完善、衛生、安全的面貌來迎接重新上門的客人，進一步拓展財源。

這次的疫情衝擊各行各業，也讓蘇澳鎮傳統市場內的攤商更能感受到疫情期間防疫衛生的重要性，蘇澳鎮傳統市集「新馬市場」自治會長李冠承去年9月份率隊前往新北市林口市場參訪取經，回來之後決定要見賢思齊，特別自掏腰包，斥資30萬元將自己的攤位大改造，希望能借由自己的攤位改造來抛磚引玉，讓傳統市場生意愈來愈好，並提供消費者更優質的採買環境。

除了讓攤位除舊佈新，另添購了大型冷凍櫃，將原本破舊髒亂不堪的豬肉攤位煥然一新，再重新掛上父親留下的「連昌肉舖」金字招牌，讓消費者看了就不一樣，也提升了購買的意願，有民眾就說，有冷藏冷凍設備的豬肉攤看起來確實比較衛生，尤其「中元節」是市場的傳統旺季，加上天氣愈來愈熱，豬肉能冷藏保存，品質自然更讓人放心。

除了攤商自發性的更新設備，蘇澳鎮公所也利用這2年來的防疫期間投入1千多萬元，將新馬市場及蘇澳中原市場重新整建，包括天花板、LED照明、水溝地坪、週邊環境、油漆粉刷及公廁等整建改善工程，讓傳統市場煥然一新，希望能營造一個友善、安全舒適、衛生的購物場域，讓消費者採購時更放心，配合的攤商也能夠大發利市。