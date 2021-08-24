CAFE IN硬咖啡衡陽店的食用冰塊遭衛生局檢出不合格。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

功夫茶景美店的38奶霸遭衛生局檢出不合格。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，專案抽驗散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，本次共計抽驗40件，包括18件冰品及食用冰塊、21件調製飲品及1件配料，其中3件飲冰品經初、複抽結果仍不合格，為萃茶風敦北店的可可冰沙、功夫茶景美店的38奶霸和CAFE IN硬咖啡衡陽店的食用冰塊，分別裁處3萬元罰鍰。

衛生局表示，此次檢驗衛生指標菌包括生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，初抽結果有27件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有3件產品不符規定，針對不符規定業者，北市衛生局已依違反食安管理法，處分製造業者3萬元罰鍰。

衛生局指出，衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的衛生指標菌會進而影響飲冰品品質及減少其保存期限。

衛生局提醒，飲冰品業者有4大衛生管理重點，第1點「環境器具」販售及製造場所應保持清潔、盛裝容器應定期清潔與消毒及注意冰箱儲存溫度管控、第2點「作業人員」應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。

第3點「原料來源」應確認冰塊或配料供應商之製作過程及衛生條件及保留進貨紀錄或資料、第4點「水源品質」應慎選濾水器及濾芯來源並定期更換製冰機或飲水機濾心。