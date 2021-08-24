花蓮鳳林鎮有新北確診者造訪參加宗教活動，鎮公所今起防疫升級，暫停民眾進入洽公，由專人代為收送件。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

新北宗教團隊日前到花蓮鳳林弘法活動，發現其中有一人確診新冠病毒，因活動廣發傳單邀請地方民眾參加，引起人心惶惶。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

新北市某宗教團體到花蓮鳳林鎮參與宗教活動，其中來自新北市一團員「案16040」返家身體不適，22日確診。因足跡遍及超商、飲料店、五金賣場，衛生局今天快篩38人，全為陰性，但仍引起鎮民人心惶惶，因此鎮公所除持續在火車站與法會場所週邊道路與市場消毒外，開學在即，27日也將各校園大消毒，此外鎮公所亦暫時民眾進入。

新北三重一個宗教團體12日到15日到鳳林市區的普渡佛堂舉辦祈福法會，其中有14人入住民宿，另26人住在佛堂。其中一名住民宿之人事後確診新冠肺炎。花蓮縣府昨天也公布足跡，包括民宿、飲料店、超商、五金百貨行及夜市、佛堂等，都已清消完畢。

但花蓮縣衛生局昨疫調結果，原本指出該團體並未和花蓮本地的宗教團體交流，也沒有本地民眾參加活動，但今天最新疫調出爐，目前初步已發現有13人參加佛堂法會！

因此衛生局今天下午3點在鳳林鎮衛生所旁搭棚設置快篩站，除了通知案16040曾前往購物的超商、五金行、飲料店等足跡地點的工作人員10人來快篩，還包括有參加法會活動的13人，自行前往衛生所民眾則有15人，共計38人。衛生局傍晚公布結果，都是陰性。

鳳林鎮公所表示，新北市案16040與其他信眾，當時來到鳳林市區的普渡佛堂(舊台電宿舍)參加法會，由於法會參加者眾多，加上廣發通知單廣邀鳳林鎮民眾參與，且法會期間信眾都集中在普渡佛堂用餐，是否還有其他參加法會民眾染疫令人擔憂。呼籲有參加法會或和確診者同框的民眾，落實自我健康管理，主動向鄰近醫療院所申請篩檢。

鳳林鎮長蕭文龍表示，考量到地方民眾參與確診者法會人數情形不明，為降低疫情發生機會，自即日起洽公民眾一律戴口罩、量體溫，在鎮公所戶外接待區等候，由公所輪值的親善大使幫洽公民眾代為收送件，協助辦理各項業務，公所同仁與民眾減少不必要的接觸，相信有助阻絕疫情傳播。

此外，每週一鎮公所還將針對火車站、舊台電宿舍(普渡佛堂)、市場及市區周邊主要道路進行消毒，提供民眾安全生活空間。27日則將配合國中小學開學在即進行校園消毒，維護學童安全的求學環境。