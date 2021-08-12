南寶(4766)2021年第2季合併營收為新台幣45.99億元，年成長37%，合併毛利率為23.4%，較去年同期減少2.5個百分點；歸屬母公司淨利為3.18億元，EPS為2.64元，分別較2020年第二季成長36%及35%。展望下半年，受疫情影響，南寶越南廠暫時停工，越南廠區產能占合併營收約25%，雖對整體營收有一定程度影響，不過終端市場需求強勁，期望透過今年後續月份增加產量而使全年營收不致有太大衝擊。

南寶指出，鞋類終端市場需求相當強勁，並且庫存水位偏低，訂單出貨只是遞延而非消失，期待越南疫情將隨疫苗施打率提升而趨緩，後續出貨動能逐步拉升。在特殊黏著劑業務方面，終端應用包括電子產業、木工、食品包裝等產業的市場規模大，南寶具有良好的潛在成長機會，將持續透過「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具有競爭力的生產效率等三大方向的明星產品，積極實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，為營收及獲利增添動能。

南寶表示，2021年第二季黏著劑（包括鞋材黏著劑與特殊黏著劑）以及建材與塗料業務的營收皆較2020年第二季大幅成長。黏著劑業務佔第二季營收比重為71%，年成長34%。建材與塗料業務佔第二季營收比重26%，年成長47%。在鞋材黏著劑業務方面，隨著歐美疫苗施打率逐漸提高，全球運動實體零售店面重啟營業，電商銷售成長快速，運動市場熱度回升，帶動鞋材2021年第二季的業績表現。

在特殊黏著劑方面，南寶指出，隨著全球經濟活動陸續重啟恢復，2021年第二季紡織用黏著劑、木工用黏著劑、感壓膠、軟性包裝材料用膠等產品需求強勁，皆較去年同期有顯著成長。在建築業務方面，南寶於今年3月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠商，其營收大約為澳洲建材業務營收的10%。此次併購已於今年第二季開始貢獻營收及獲利，並期待未來幾季起綜效逐步發揮。