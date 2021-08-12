紐西蘭計畫自2022年初起開放低風險國家且已接種疫苗的旅客入境可以免除隔離。在鎖國了將近18個月之後，紐西蘭準備重新開放邊境。

嚴格的邊境管制以及受惠於地理優勢，紐西蘭成為全球的防疫模範生，但這個人口500萬的太平洋島國也因此幾乎完全隔絕於世。

紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Ardern) 周四表示，該國仍未準備好完全開放，但將從明年初開始分階段重啟邊境。她表示：「當我們行動時，我們會謹慎行事並深思熟慮，因為我們希望在有信心和盡可能確定的情況下行動」。

阿爾登表示，紐西蘭政府將考慮自明年第一季起，開放來自低風險國家之已接種疫苗的旅客入境時可以免除隔離。來自中等風險國家的遊客將進行自我隔離，或在防疫旅館進行較短天數的隔離。而來自高風險國家或未接種疫苗的旅客則需要隔離14天。

今年10至12月，部分已接種疫苗的旅客將可以參加試驗計畫，入境紐西蘭並在家自我隔離。

阿爾登並表示，紐西蘭亦將加快疫苗接種速度，所有符合資格的年齡層都可以在9月1日前預約接種疫苗，並將兩劑接種時間設為6周，以確保更多紐西蘭人至少可以接種到一劑。

紐西蘭的疫苗接種進度落後大多數其他國家，到目前為止只有略逾21%的人口已完整接種疫苗，引發國內的抨擊聲浪，稱政府在開放邊境之前必須加快接種速度才能保護人民。