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新冠肺炎疫情趨緩，國內今日新增6名確定病例，其中4人為本土個案、2人為境外移入個案，2名境外移入個案都曾接種新冠疫苗。確診個案中新增1死，累積死亡數達817例。

4例本土病例，其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月4日至8月9日。個案分布為臺北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

另外，今也新增2例境外移入個案，2人都曾接種疫苗。案15927為美國籍20多歲女性，已接種疫苗，8月4日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月11日出現咳嗽及味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；相關接觸者匡列中。案15928為英國籍60多歲男性，長期居住於臺灣，已接種疫苗，7月17日前往俄羅斯工作，8月10日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，其中1人為同行者，列居家隔離，另1人為具適當防護之專車司機，列自我健康監測，其餘同班機接觸者匡列中。

確診個案中，今日新增1例死亡個案(案15379)，為80多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月29日因其他原因住院治療，後因照顧者(案15334)確診，於7月12日進行接觸者採檢，7月13日確診，8月7日死亡。

截至目前，國內累計15820例確診，分別為1305例境外移入，14462本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計817例COVID-19死亡病例，其中809例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。