行政院長蘇貞昌今日邀請民進黨立院黨團總召柯建銘、副幹事長黃世杰等人至立院討論振興政策。黃世杰會後接受電訪表示，今日討論的方向大致有二，一是幾乎篤定不會採發放現金的模式，二是去年兌換三倍券免付1千的對象人數，是否要從中低、弱勢族群再擴大至今年授疫情影響的民眾，相關單位會再做討論。

今日除柯建銘、黃世杰外，包括民進黨立院團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長林俊憲、副書記長范雲、莊競程，及綠委陳亭妃、鄭運鵬等人，以及政院官員與會。

黃世杰指出，今天討論過程中的意見認為，去年三倍券有所成效，對振興措施是理想的模式，因此接下來的振興方案，幾乎已經不會考慮發放現金。

黃世杰說，去年三倍券發放是用1千元現金換3千元振興票券，但中低、弱勢族群是不需要花這1千元即可領取。而目前大家還有爭議的部分，只剩下免付1千元即可領取五倍券的對象範圍是否要再擴大。

黃世杰表示，有些人認為今年受疫情影響的族群行業都應該納入考量，通通適用免付1千元直接領取五倍券，但對於範圍到底多大、如何認定，是否要把所有今年有領紓困4.0的民眾也都納入？目前還有各種不同聲音。

黃世杰說，振興券必須要配合疫情的變化而調整，如果一些商家業者還沒辦法開放，現在發券也沒意義。而發放的時間點大概也是在9月底、10月初左右，至於使用的時限，至少也會有半年的時間，一定會讓大家有足夠時間花掉，外界不需要擔心這問題。

黃世杰表示，免付1千元即可領五倍券的對象範圍及人數，這部分還要等相關部會研究討論後再對外說明。但大方向不變的是，不發現金這一點大概已經確定。