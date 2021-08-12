系統電子（5309）公布上半年財報，合併營收達10.81億元，年增94.95％，毛利率17.71％，稅後淨利0.16億元，每股盈餘0.1元，相比去年同期營收大幅成長，並且轉虧為盈。

系統電表示，由於國際晶片短缺，導致公司在材料購買及加工等成本增加，加上匯損因素的影響，以致於上半年獲利成長幅度較營收成長幅度小。但因原物料供應端的及時調配，仍讓系統電在同業因原料荒受到極大的影響時，整體出貨動能仍保持相對穩定的狀況，因此第二季相較於第一季，在毛利與營業獲利的絕對金額，都明顯提升。

系統電從2016年起即展開車用市場佈局，為了差異化，除了RF TPMS（胎壓偵測器）外，系統電更以全球前三大廠為競爭目標，研發出多款具更高效能的藍芽TPMS，並累積多達30種的藍芽TPMS專利。此外，考量到專利仍有被模仿的風險，因此系統電以專利地圖的概念來進行整體市場佈局，以產品差異化擴大TPMS市場保持技術領先的地位。

隨著歐美各國疫情趨緩，民眾陸續開始回到職場工作，多數人的交通模式逐漸轉變成個人工具為主，進而刺激了TPMS在歐美AM市場（售後市場）的銷售表現，再加上歐美地區將進入冬季時節，意味著車用AM市場將迎接冬胎零件的更換高峰期，這讓與歐美輪胎市場具有90％相容率的系統電在TPMS的營收上有望更上一層樓。

系統電表示，考慮到目前疫情情勢和未來市場需求，系統電新增設自動化生產線，預計在第三季結束前正式投入量產，希望透過自動化生產，達到優化產品品質、減少對環境的破壞、降低生產成本以及人員變動等不確定性對生產所造成的影響，也可增加近四成的產能。