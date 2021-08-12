不少男生選擇交往對象時，希望另一半性格溫柔又體貼，能夠成為他們的避風港。日本網站「愛カツ」近日就分享，哪些「星座+血型」組合的女友，屬於療癒類型，男生與她們相處時，總覺得非常放鬆，甚至能幫助他們忘記工作一天的疲憊感。

第5名：天秤座+O型

天秤座女生做事情時，知道該如何維持平衡，再加上O型沒有強烈主見的個性，使他們容易察覺到他人想法，並懂得如何按照對方的要求行事，甚至還能準確把握對方的需求，而另一半與她們相處時，會被天秤座O型女的優雅與冷靜所影響，只要處在同一個空間就會覺得被治癒。

第4名：處女座+B型

處女座女生待人真誠，且做事認真，屬於很會照顧身邊朋友的類型，再加上會替人著想的B型性格，因此她們若發現別人有困難時，往往都很願意提供協助，擁有無私奉獻的精神，也因她們帶有正面能量的性格，也經常為另一半帶來療癒的力量。

第3名：金牛座+AB型

金牛座女生很重視空間舒適問題，再加上AB型著注重氣氛，因此在與她們相處時，金牛座AB型女擁有不讓場面變太糟的技能，假若遇到意見分歧的狀況，她們能迅速做出圓滑的應對，不會讓對方感到不舒服，也能順利解決問題，讓人感到身心舒暢。

第2名：雙魚座+AB型

雙魚座女生喜歡撒嬌，搭配懂得計畫的AB型，使她們非常善於討好另一半，她們會找到對方的優點，一邊誇讚一邊說著甜言蜜語，即使伴侶當下心情不好，但聽到如此多的誇讚，也會忍不住露出笑容，這也是兩人能夠彼此療癒的秘訣。

第1名：巨蟹座+AB型

巨蟹座女生是十二星座中最溫柔的，再搭配AB型的個性，使她們很常為了看到對方高興的樣子，而卯足全力為另一半做任何事，不過伴侶若做錯事，她們也會明講，並非濫好人，就像是媽媽一樣，溫柔中帶嚴厲的性格，讓另一半感覺被療癒。